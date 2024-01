Felipe Jonatan exalta evolução do Santos e destaca "clima mais leve"

Titular nas duas primeiras rodadas do Paulistão, Felipe Jonatan chegou a negociar sua saída nesta janela depois de ficar quase 10 meses longe dos gramados por conta de uma lesão grave no joelho esquerdo. O jogador de 25 anos falou sobre sua recuperação.

"Primeiramente agradecer a todo o staff do ano passado, por todo trabalho que foi realizado. Todos se doaram bastante, fiz minha parte, mas eles foram importantes pra minha volta. Procurei trabalhar de segunda a sexta nas férias, para poder voltar o melhor possível. Pude desempenhar bem meu papel na pré-temporada. Ainda estamos no processo de conhecer o grupo, mas acho que estamos evoluindo. Hoje somos o líder geral do campeonato", disse.

Com a vitória desta quinta-feira, o Santos chegou a seis pontos e assumiu a liderança do Grupo A, à frente de Portuguesa, Ituano e Santo André. O Peixe volta a campo neste domingo para seu primeiro clássico de 2024. A equipe encara o Palmeiras, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.