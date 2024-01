Felipão fala sobre a derrota do Galo na estreia: "Não merecemos a vitória"

O Atlético Mineiro estreou no Campeonato Mineiro diante do Patrocinense, na última quarta-feira, e foi derrotado de virada por 2 a 1. No final da partida, Luiz Felipe Scolari, treinador do Galo, analisou a derrota da equipe.

Na entrevista coletiva, Felipão falou sobre o desempenho do time. "Nós não criamos, nós não fizemos, nós não merecemos a vitória e perdemos". O comandante, contudo, disse que não vai tirar nenhuma conclusão sobre o jogo e que o grupo vai melhorar naturalmente.