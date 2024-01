Ex-Corinthians, Lucas Veríssimo é apresentado no Al-Duhail

Posteriormente, o dirigente negou que o clube tenha falhado e disparou contra o jogador. "Ele estava contratado, era nosso, faltava assinar. Ficou enrolando a gente para assinar, nós não vamos dobrar o salário, não vamos pagar 1 milhão de euros a mais. A gente iria pagar 8 milhões de euros. É um atleta que colocamos na Seleção Brasileira, não vamos fazer leilão", disse Augusto.

Confira abaixo o comunicado do Benfica:

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Al-Duhail, do Catar, para a transferência a título definitivo do jogador Lucas Veríssimo.