Entenda por que James, Rafinha, Michel e Luan ainda não foram inscritos pelo São Paulo no Paulistão

"É até bom que a gente esclarece essas situações para não ficar nada mal conversado. O regulamento da Federação Paulista de Futebol permite até o dia 16 de fevereiro fazer as inscrições. Nos preocupamos em acelerar o processo de inscrição dos atletas que estariam aptos a atuar na primeira rodada", afirmou Carpini sobre a não inscrição de alguns dos atletas do São Paulo.

"À medida que essas cargas [de trabalho] forem equilibradas, e eles estiveram à disposição, vão ser inscritos e participar do processo. Foi perfeitamente normal. O James, o Michel, o Rafinha também não foi inscrito. O São Paulo conta com todos os atletas que estão treinando hoje no CT. O Nikão, que era um outro caso, como o do Luan, estava na partida. O próprio Luan buscando seu espaço. Então, temos diversas opções. Em relação à inscrição, não temos urgência, uma vez que não estão dentro das possibilidades físicas, dentro do que o São Paulo programou para cada um desses atletas para eles atuarem com segurança", completou.

Para a partida deste sábado, às 18h (de Brasília), contra a Portuguesa, no Morumbis, o São Paulo deverá seguir sem James Rodríguez, Rafinha e Michel Araújo, que continuam trabalhando separadamente. Arboleda, por sua vez, já retornou à rotina com os demais companheiros após também cumprir um cronograma personalizado de treinamento.

A expectativa é de que Thiago Carpini volte a ter o elenco completo à disposição para o clássico contra o Corinthians, na próxima terça-feira, às 19h30, na Neo Química Arena, e, posteriormente, na Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no domingo seguinte, às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte.