Em partida sem muitas emoções, Santo André e Novorizontino empatam sem gols no Paulista

O Novorizontino, por sua vez, entra em campo no mesmo dia e horário do Santo André. A equipe encara o Mirassol na próxima rodada do estadual.

O jogo

Foi o Novorizontino quem começou dominando as ações do jogo ao ficar com a posse de bola. O Santo André, por sua vez, tentava chegar por meio dos contra-ataques e com chutes de fora da área. No entanto, até os 20 minutos, nenhuma das equipes havia finalizado no gol.

Aos 32 minutos, o Santo André conseguiu um pênalti. A zaga do Novorizontino se enrolou na saída de bola. Na pressão, Igor Fernandes tocou para trás antes da bola sair e ela bateu na mão de Rodrigo Soares. O VAR, porém, chamou o juiz de campo e anulou a penalidade por um impedimento de Fernandes no início do lance.

Com 42 minutos, o Novorizontino teve a melhor chance de gol do primeiro tempo. Neto Pessoa achou linda enfiada para Rômulo. O camisa 10 ficou cara a cara e driblou o goleiro Luiz Daniel, mas adiantou demais a bola e finalizou para fora.

Já aos 20 minutos da segunda etapa, o Novorizontino chegou com perigo. Após boa cobrança de escanteio, Chico subiu mais alto que a zaga do Santo André e cabeceou para o gol. A bola, poré, contou com desvio e saiu pela linha de fundo.