Em jogo de seis gols, Londrina e Coritiba empatam pelo Paranaense

Nesta quinta-feira, Londrina e Coritiba fizeram uma partida emocionante pelo Campeonato Paranaense. No Estádio do Café, pela segunda rodada do Estadual, as equipes empataram em 3 a 3. Calyson, Henrique e Thiago Ennes marcaram para os visitantes. Os mandantes balançaram as redes com Robson, Figueiredo e Wesley Moreira.

O Londrina seguiu sem vencer nesta temporada do Paranaense. Com isso, a equipe ficou na oitava colocação, com dois pontos. O próximo compromisso do Tubarão será contra o São Joseense, no domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal do Pinhão.

O Coritiba encerrou a rodada no terceiro lugar, com sete pontos, dois a menos que o líder Cianorte. O Coxa volta a campo no domingo para outra partida difícil, contra o Operário-PR, a partir das 18h30, no Couto Pereira.