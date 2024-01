São Paulo busca zagueiro canhoto para compor o elenco após saída de Beraldo

A saída de Lucas Beraldo para o badalado Paris Saint-Germain deixou uma lacuna no elenco do São Paulo para a temporada 2024. Por isso, a diretoria reconhece que analisa o mercado para contratar um zagueiro canhoto.

A zaga não é vista como um grande problema no Tricolor. O time conta com 5 opções no setor: Arboleda, Allan Franco, Ferraresi, Diego Costa e Belém. No entanto, um zagueiro canhoto deixaria o elenco completo, na visão da diretoria.

"A gente tem 5 zagueiros no elenco, contando o Belém que renovou recentemente. A gente procura um zagueiro canhoto, isso fica claro pela necessidade de saída de bola por esse setor", disse o diretor Carlos Belmonte, em trecho divulgado pela ESPN da gravação do programa Bola da Vez.