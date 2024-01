De volta das férias, elenco principal do Fluminense se reapresenta para a temporada

O Fluminense iniciou a disputa do Campeonato Carioca com uma equipe alternativa. Após férias prolongadas devido ao Mundial de Clubes, os principais jogadores e a comissão técnica se reapresentaram na manhã desta quinta-feira, no CT Carlos Castilho.

Além dos jogadores que disputaram o Mundial de Clubes, o técnico Fernando Diniz também voltou aos trabalhos. Alguns reforços, como o uruguaio Terans, se juntaram ao grupo.

O elenco vai iniciar a pré-temporada e terá tempo para se preparar visando a Recopa Sul-Americana. O Fluminense vai encarar a LDU, do Equador, no fim de fevereiro.