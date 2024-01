Corinthians confirma valores da venda de Gabriel Moscardo ao PSG

Corinthians e PSG acertam negociação de Gabriel Moscardo.



Clube francês pagará 20 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador.



-- Corinthians (@Corinthians) January 25, 2024

O Paris Saint-Germain anunciou a contratação de Moscardo também nesta quinta. O jovem se mostrou contente e entusiasmado com a oportunidade.

"Estou muito feliz por ingressar no Paris Saint-Germain. Este é um dos melhores dias da minha vida! É um projeto com alguns jovens jogadores talentosos. Estou ansioso para me juntar ao elenco e conhecer a equipe e a comissão técnica, e espero ganhar muitos troféus com os Rouge et Bleu e deixar a torcida feliz", disse.