Como mandante, Santos tem retrospecto avassalador contra a Ponte Preta

Neste período, o Santos conquistou duas grandes goleadas. Em 2012, o Peixe superou a Macaca com um placar de 6 a 1, na Arena Barueri, em uma grande partida de Neymar. Dois anos depois, voltou a receber a equipe de Campinas e venceu por 4 a 0, desta vez com o brilho de Gabigol, hoje no Flamengo.

Antes de ser eliminado no Estadual de 2020, a última derrota do Peixe contra a Ponte Preta havia sido em 2005, quando perdeu por 1 a 0 em partida válida pelo Brasileirão. Nos dois primeiros anos do século, 2001 e 2002, o Santos também perdeu, por 2 a 1 e 3 a 1, respectivamente.

Desde 2001, portanto, o Alvinegro Praiano enfrentou a Ponte Preta como mandante 19 vezes e dominou os resultados. Foram 11 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Nesta quinta-feira, o Santos buscará seu segundo triunfo nesta temporada. Com a vitória contra o Botafogo-SP, no último sábado (20), a equipe comandada por Fábio Carille ficou na segunda colocação do Grupo A do Paulistão, com três pontos, atrás apenas da Portuguesa, que lidera pelos critérios de desempate.