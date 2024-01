Com gol no fim, Corinthians vence Cruzeiro e é campeão da Copinha pela 11ª vez

Por outro lado, o Cruzeiro, que voltou a disputar uma final de Copinha após 17 anos ? foi campeão em 2007 ?, amarga o primeiro vice-campeonato na competição. Em nove jogos, foram sete triunfos, uma igualdade e uma derrota.

O jogo entre Corinthians e Cruzeiro

Em primeiro tempo movimentado, o Cruzeiro foi quem mais esteve próximo de abrir o placar. Logo aos nove minutos, a equipe mineira saiu em contra-ataque e a bola chegou até Xavier, que cortou para dentro e bateu. O goleiro Felipe Longo deu rebote, e Arthur, livre de marcação, desperdiçou grande chance.

A resposta do Corinthians aconteceu três minutos mais tarde. Depois de boa troca de passes, Léo Maná recebeu de Higor dentro da área, mas pegou mal na bola no momento do chute e acabou isolando. Aos 20, Vitinho cobrou falta com perigo, rente à trave da meta corintiana.

Ainda antes do fim da etapa inicial, o Timão teve duas oportunidades de ir para o intervalo na frente. Aos 42 minutos, Kayke encontrou Pedrinho, que ficou com a sobra após bate e rebate na área, mas finalizou por cima do gol. Aos 45, foi a vez de Higor ficar com a bola, que saiu pela linha de fundo.

No início do tempo complementar, a Raposa assustou o torcedor presente na Neo Química Arena logo aos dez minutos. Jhosefer disparou pela direita, invadiu a área e rolou para Gui Meira, que finalizou de primeira, mas a bola explodiu na defesa do Corinthians.