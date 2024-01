Com cinco de Mastriani, América-MG atropela Pouso Alegre e estreia com vitória no Mineiro

O Pouso Alegre, por sua vez, também entra em campo neste domingo, mas um pouco mais cedo. A equipe recebe o Tombense, às 17 horas, no Estádio Manduzão.

O jogo

O América-MG inaugurou o marcador logo no primeiro minuto de jogo. Em linda jogada, Marlon tabelou com Juninho. O capitão do Coelho devolveu para o lateral, que adentrou a grande área e cruzou rasteiro para o artilheiro Mastriani apenas completar para o gol.

Um minuto depois, o América-MG chegou com perigo novamente. Estreante na equipe, Fabinho finalizou rasteiro dentro da grande área, mas o goleiro Thiago Braga fez a defesa e impediu o segundo gol dos donos da casa.

Aos oito minutos, o Coelho conseguiu ampliar, novamente com Mastriani e seu faro de gol. Mateus Henrique cruzou do lado direito e o centroavante se adiantou à zaga do Pouso Alegre para fazer o segundo gol do América-MG na partida.

E Mastriani conseguiu seu hat-trick no primeiro jogo do América-MG no ano aos 17 minutos. Vitor Jacaré avançou pela esquerda e cruzou para dentro da grande área. De cabeça pela segunda vez, Mastriani, sozinho, colocou a bola no fundo da rede do gol adversário: 3 a 0.