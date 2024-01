Cobrado por Mano, Raniele tem bons números na derrota do Corinthians

O volante Raniele, novo reforço do Corinthians para 2024, se destacou em seu segundo jogo com a camisa alvinegra. Mesmo cobrado pelo técnico Mano Menezes, o atleta apresentou bons números na derrota da equipe para o Ituano nesta quarta-feira, por 1 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Segundo números do Sofascore, Raniele obteve nove desarmes ao longo do jogo, estatística fundamental para um jogador de sua posição. Além disso, participou de 14 ações defensivas e venceu 13 de 15 duelos.

Com participação importante na defesa, Raniele também desempenhou um bom futebol no setor ofensivo. O volante errou apenas quatro de 36 passes que concedeu na partida, e foi o jogador do Corinthians que mais sofreu faltas (3).