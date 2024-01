Cobiçado pelo Corinthians, Luiz Henrique deve acertar com o Botafogo

Luiz Henrique deve ser anunciado pelo Botafogo. O atacante de 23 anos, que atua pelo Real Betis, era alvo de Corinthians, Flamengo e Fluminense, mas acertou com o Glorioso na noite desta quinta-feira.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o jogador chegou a um acordo com o grupo de John Textor, dono da SAF do Botafogo. O clube carioca desembolsará 20 milhões de euros, cerca de R$ 106 milhões por Luiz Henrique. Com isso, ele se tornará a contratação mais cara da história do Botafogo, a quinta maior do futebol brasileiro em valores corrigidos.