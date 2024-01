CBT anuncia Luiz Peniza como novo capitão da equipe feminina

O tênis feminino brasileiro, o Time Brasil BRB, tem um novo capitão. A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) promoveu Luiz Peniza a capitão, que desde novembro de 2018 já integrava a equipe como auxiliar técnico. E o primeiro desafio será o classificatório para as finais da Billie Jean King Cup, contra a Alemanha, nos dias 12 e 13 de abril, em solo brasileiro (o local do confronto ainda será anunciado).

?"Fiquei muito feliz em receber esse convite para ser o capitão do Time Brasil BRB na Billie Jean King Cup. Gostaria de agradecer a confiança do presidente Rafael Westrupp, bem como de todos os colegas da CBT. Minha experiência de quatro anos como auxiliar técnico da equipe feminina, e todo o processo de desenvolvimento como treinador, contribuirão para a responsabilidade que esse cargo exige", disse Peniza sobre a escolha. "Estou extremamente animado em iniciar os trabalhos e buscar a classificação para a final da BJKC."

Natural de Santana do Livramento (RS), Luiz Peniza iniciou sua carreira atuando pelo Clube Campestre da cidade gaúcha. Formado em Educação Física, passou a se dedicar profissionalmente ao esporte atuando como técnico do Instituto Gaúcho de Tênis (IGT). Além de capitão do Time Brasil BRB na BJKC, Peniza é atualmente coordenador técnico geral da academia ADK TENNIS de Itajaí (SC) e foi o treinador de Rafael Matos no Australian Open de 2023, quando o tenista foi campeão em duplas mistas juntamente com a brasileira Luisa Stefani.