Carrasco do Brasil no Mundial sub-17, Echeverri é anunciado pelo Manchester City

We are pleased to announce we have completed the signing of Claudio Echeverri from River Plate ??

Claudio has signed a contract until June 2028 but will remain at River before moving to the Etihad Stadium in January next year.

More info ??

? Manchester City (@ManCity) January 25, 2024

O jovem jogador ganhou a atenção do futebol mundial durante o Mundial sub-17, disputado em novembro de 2023, principalmente na vitória da Argentina sobre o Brasil por 3 a 0. Na ocasião, ele marcou os três gols que eliminaram a Seleção Brasileira nas quartas de final.