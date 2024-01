Carille se surpreende com atuação do Santos e destaca importância de Giuliano: "É diferente"

O treinador ficou muito feliz não só com os gols marcados, mas também com a capacidade de marcação do time. Ele afirmou que está implementando um DNA na equipe em que, sem a bola, todos irão marcar.

"A gente produziu muito no primeiro tempo, principalmente com o Pedrinho. Incomodou, chutou, foi para cima. Já o Guilherme não conseguiu produzir muito na esquerda, o campo também pesou. A estamos desenvolvendo um DNA que, com a bola, vamos jogar, e sem, todos vão marcar. Esse é o futebol de hoje em dia, nós vemos lá no Manchester City como que eles fazem. Estou trabalhando muito esse perde e pressiona, e vai ser assim" disse o técnico.

Por fim, Carille rasgou elogios a Giuliano, autor de dois gols na vitória santista. O comandante acredita que ele pode ser o meia armador que o clube sempre buscou, com capacidade para organizar a equipe.

"O Giuliano todos nós já conhecemos a muito tempo, por todos os clubes que passou. Jogou muito pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita, vi quando estava lá. A gente tem que conhecer bem ele, os atletas precisam fazer a bola chegar, ele é um cara que enxerga diferente, como o Cazares também. A bola tem que passar no pé desses jogadores. Sobre o que eu espero deles, é isso, esse passe diferente, o cara que é frio para fazer o gol. Estou muito feliz com esse início, creio que com o crescimento do time, o Giuliano vai crescer também"

Com 100% de aproveitamento e líder do Grupo A, o Santos terá um teste de fogo na próxima rodada. O Peixe visita o Palmeiras no Allianz Parque, neste domingo, em seu terceiro jogo na temporada. O clássico está marcado para as 18h (de Brasília).