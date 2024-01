Carille elogia elenco do Santos após vitória, mas não descarta chegada de reforços

"O grupo já é forte, mas é claro que o Santos tem que estar de olho no mercado, a janela está aberta e temos que estar atentos. A qualquer momento pode surgir algo que nos acrescente mais ainda", acrescentou.

Apesar de manter o clube antenado, Carille elogiou muito o grupo montado pelo Santos para esta temporada e ainda classificou o plantel como "qualificado" e de "bons profissionais". Antes mesmo do início do Estadual, o Peixe trouxe 13 novos atletas.

"O Santos montou um grupo de qualidade e trouxe bons profissionais. Todos eles chegaram bem. Ainda estão longe do ideal fisicamente, creio que lá para a sexta rodada, mais ou menos, vamos dar uma resposta ainda mais positiva", avaliou.

Com 100% de aproveitamento e líder do Grupo A, o Santos terá um teste de fogo na próxima rodada. O Peixe visita o Palmeiras no Allianz Parque, neste domingo, em seu terceiro jogo na temporada. O clássico está marcado para as 18h (de Brasília).