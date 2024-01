Capitão do Corinthians, Léo Mana exalta união do elenco e revela preleção antes do título da Copinha

Zagueiro João Pedro Tchoca celebra título na presença da família

Outro atleta a falar com a imprensa depois do apito final foi o zagueiro João Pedro Tchoca. Um dos líderes do grupo corintiano, o defensor, que, assim como Léo Mana, acumula passagem no profissional do Timão, celebrou o título na presença de toda a família e afirmou estar preparado para receber novas oportunidades na equipe de cima.

"É uma felicidade imensa minha família toda estar aí. É a primeira vez que meu pai vê um jogo meu, depois de tantos anos, fora de Minas. O meu apelido veio dele, João Pedro Tchoca. Ele é cruzeirense, mas está com a camisa do Corinthians e tenho certeza que torceu por mim hoje. A gente vem lutando desde os 13 anos. Só tenho que agradecer a ele, minha mãe, meu padrasto, toda minha família que me dá suporte e sustento. Só tenho a agradecer por tudo, vamos curtir e comemorar. Nós viemos a Copinha inteira com os pés no chão, sem comemorar nada. Chegou a hora de comemorar, é campeão", declarou.