Autor do gol do título do Corinthians, Kayke foi o jogador com mais assistências na Copinha 2024

Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians sagrou-se campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela 11ª vez. O Timãozinho bateu o Cruzeiro, por 1 a 0, com um belíssimo gol de Kayke na Neo Química Arena.

Kayke foi um dos destaques da equipe corintiana durante a vitoriosa campanha na Copinha. De acordo com dados do Sofascore, o camisa 11 foi o jogador com mais assistências nessa edição, com seis passes para gol, além de ter terminado como o vice-líder em participações totais em gols.

No total, Kayke esteve em campo em oito dos nove jogos do Alvinegro na maior competição de base do país. O atacante esteve envolvido diretamente em nove gols do Corinthians. Foram três gols marcados (incluindo o decisivo na final) e seis assistências. Segundo as estatísticas, o camisa 11 corintiano precisou de, em média, 67 minutos em campo para participar de um gol.