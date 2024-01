Arboleda volta a treinar com o elenco do São Paulo; Erick e Moreira trabalham parcialmente

Moreira, outro jogador que vinha cumprindo um cronograma personalizado de carga de trabalho, integrou parte do treinamento e, na sequência, fez um complemento físico separado do elenco.

Rafinha, Michel Araújo, James Rodríguez e Lucas Moura realizaram atividades individualizadas para controle de carga. Rodrigo Nestor, por sua vez, seguiu com seu tratamento para recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, no Reffis Plus.

O técnico Thiago Carpini promoveu atividades em espaço reduzido nesta quinta-feira, com foco em comportamento de ataque à linha de marcação. Houve também um exercício de finalizações, também com situações de ataque à linha.

O elenco tricolor encerra sua preparação nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, para enfrentar a Portuguesa, sábado, às 18h (de Brasília), no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.