Após derrota para o Boavista, John Textor admite que Botafogo "necessita melhorar"

O Botafogo sofreu nesta quarta-feira a primeira derrota em 2024. A equipe foi superada pelo Boavista por 1 a 0 e a atuação dos jogadores foi criticada pela torcida. O CEO do clube John Textor usou as redes sociais para se pronunciar após a partida. O norte-americano admitiu necessidade de melhora em todos os departamentos do time carioca.

"Todos os membros do clube necessitam melhorar este ano. Dono, departamento de futebol, técnicos, jogadores e torcedores. Estamos em 2024 e é tempo de escolher entre amor e ódio. Você é um colega de equipe que nos ajudará a vencer?", publicou o mandatário em seu perfil no Instagram.

Pronunciamento de John Textor. (Foto: Reprodução / Instagram)