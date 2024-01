Após derrota, Corinthians se reapresenta e atualiza situação de Caetano

Após a derrota para o Ituano por 1 a 0 na noite da última quarta-feira, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta quinta e iniciou a preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Paulista, diante do São Bernardo.

Enquanto os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no jogo contra o Ituano ficaram na parte de dentro do CT fazendo trabalho regenerativo, os que não tiveram tanta minutagem participaram de uma ativação física na academia e depois foram para um aquecimento no campo.

O comandante Mano Menezes passou um treinamento de posse de bola e marcação pressão, além de um jogo em campo reduzido.