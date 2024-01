Anunciado, Moscardo fala pela primeira vez como jogador do PSG: "foquei todas as minhas atenções no Paris"

Gabriel Moscardo, volante do Corinthians, foi anunciado oficialmente pelo PSG nesta quinta-feira. O volante assinou vínculo com a equipe até 2028 e permanecerá no Timão por empréstimo até o meio do ano. O brasileiro falou pela primeira vez como jogador do clube francês e sobre o projeto apresentado pelo time a ele.

"Fiquei sabendo do interesse do PSG e o projeto que eles apresentaram foi muito empolgante. Foquei todas as minhas atenções no Paris. Fico empolgado por ser uma projeto de jogadores jovens", disse.

Moscardo também se mostrou preparado para seu início no PSG. O volante comentou que se prepara há algum tempo para ter uma boa adaptação no exterior.