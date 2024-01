Alejandro Balde passará por cirurgia e está fora desta temporada pelo Barcelona

Alejandro Balde deixou o campo lesionado aos 20 minutos na última quarta-feira, na eliminação do Barcelona nas quartas de final da Copa do Rei contra o Athletic Bilbao. O defensor teve lesão constatada no tendão do bíceps femoral, na perna direita. Segundo o jornal espanhol AS, será submetido a cirurgia para corrigir o dano causado.

Os exames feitos confirmaram o pior cenário. O período afastado dos gramados previsto para este tipo de intervenção médica é de quatro meses. A operação será realizada nos próximos dias pelo médico finlandês Lasse Lempainen, na cidade finlandesa de Turku. O mesmo cirurgião já operou Ousmane Dembélé, ex-Barcelona.