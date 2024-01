Abel quer reforço para suprir saída de Endrick e elogia Flaco López

O atacante Endrick tem os dias contados no Palmeiras. Uma das importantes peças da equipe, o jovem, que será jogador do Real Madrid em julho, vem sendo desfalque para Abel Ferreira nesse início de Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira após vitória por 3 a 2 sobre a Inter de Limeira, o treinador pediu por um substituto para o camisa 9 mesmo antes de sua saída.

"Não sei com que cabeça o Endrick vem, se vai estar no Palmeiras ou no Real Madrid. Sei que o clube deve ir atrás de uma opção para ele. Vai chegar e daqui a pouco está no Real Madrid. Estamos discutindo internamente para quando for embora ou até antes. Nesse momento, percebemos as características. Na troca do Endrick, gostaria de ter um jogador de referência. Vamos ver se é possível buscar, sabemos o quanto é difícil. Temos algumas soluções, não sei se vamos conseguir chegar, mas precisamos de um terceiro elemento", declarou.

Endrick está com a Seleção Brasileira para disputa do Pré-Olímpico e será baixa certa também na decisão da Supercopa do Brasil. Buscando alternativas no ataque, Abel Ferreira montou o setor de duas maneiras diferentes em suas primeiras escalações. O treinador ressaltou sua confiança em Flaco López, titular na vitória contra a Inter de Limeira e pediu paciência com o jogador, relembrando os passos de Veiga antes de se firmar no time.