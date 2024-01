Abel explica mudanças no Palmeiras e fala sobre reação após virada

O atacante Rony, que começou no banco, foi o autor do gol do Verdão. No empate com o Novorizontino, o camisa 10 foi titular, mas acabou fazendo um jogo bem abaixo, assim como grande parte do time. Abel justificou a modificação e admitiu que não esperava jogar com Rony e Flaco juntos nesse jogo.

"O Rony faz o que o López não faz. Ele ataca na profundidade, chega na área. Já o López se aproxima, liga o jogo e por isso se complementam quando entram. Não estava pensando em colocar os dois, mas o jogo ditou outro tipo de dinâmica. Tivemos que arriscar, tirar o Gómez. Decidimos colocar o Rony para atacar a profundidade, o López para jogar atrás. Gosto de jogadores com características diferentes", explicou.

"Hoje, no lance do segundo gol, tínhamos uma jogada ensaiada para a bola chegar em determinado jogador, mas o adversário fechou esse espaço e o Marcos Rocha encontrou uma segunda solução, que foi o Veiga. Eu digo a eles: vocês não são comandos, são jogadores que pensam, decidem. Não sou eu que chute, que cruzo. Sou responsável por tudo que se passa, mas dentro de campo são eles que fazem acontecer. Gosto de jogadores que tenham coragem de arriscar. Por isso que são jogadores do Palmeiras", finalizou.

O Verdão agora retorna a campo no domingo para clássico contra o Santos, válido pela terceira rodada do Estadual. A bola rola às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

