Vasco oficializa a contratação do atacante Adson, ex-Corinthians

O atacante é o quinto reforço do Vasco para a temporada. Além dele, os zagueiros João Victor, outro ex-Corinthians, e Robert Rojas, e o atacante David já foram confirmados.

Pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o time de Ramón Díaz enfrenta o Madureira, nessa quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio São Januário. A equipe está na quarta colocação, com quatro pontos.