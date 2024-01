Técnico do Cruzeiro vê "com bons olhos" final da Copinha na Neo Química Arena

Nesta quarta-feira, o técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, concedeu uma entrevista coletiva antes da final da Copinha. O comandante Danilo e Léo Maná, do Corinthians, e Pedrão, da Raposa, também participaram do evento.

Questionado sobre o fato da decisão ser na Neo Química Arena, Seabra afirmou que vê "com bons olhos" a escolha. Num primeiro momento, ele justificou a fala devido à qualidade do gramado e a importância do estádio, destacando que por ser em São Paulo a torcida do Timão seria predominante em qualquer lugar.

"Eu, particularmente, vi com muito bons olhos, porque eu acho que engrandece a competição. Eu acho que é um gramado muito bom, muito rápido que vai permitir uma velocidade boa de jogo, intensidade boa, porque as duas equipes são capazes de imprimir. Acho que valoriza o nível técnico da competição. A gente está falando da Copa São Paulo em São Paulo e a gente sabe muito bem que qualquer que fosse o estádio, a torcida do Corinthians estaria em peso", destacou.