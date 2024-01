Sem Hulk e Scarpa, Atlético-MG sofre virada do Patrocinense e estreia com derrota no Mineiro

Na noite desta quarta-feira (24), o Atlético-MG estreou oficialmente na temporada 2024. Pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, o Galo visitou o Patrocinense, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio (MG), e ? sem Hulk e Scarpa ? perdeu por 2 a 1, de virada. Mauricio Lemos abriu o placar, mas Everton e Hudson viraram para os mandantes.

Assim, a equipe comandada pelo técnico Felipão inicia o Estadual com o pé esquerdo. A equipe atual tetracampeã amarga a lanterna do Grupo B, que ainda conta com Uberlândia, Villa Nova e Pouso Alegre.

Por outro lado, os donos da casa conseguem vitória que dá confiança no Grupo C. O time está na vice-liderança, com três pontos ? empatado com o Athletic-MG, mas atrás pelos critérios de desempate. América-MG e Democrata GV completam a chave.