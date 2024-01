São Paulo libera venda geral dos ingressos para jogo contra a Portuguesa no MorumBIS

O São Paulo divulgou nesta quarta-feira a abertura da venda geral dos ingressos para o duelo contra a Portuguesa, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no MorumBIS. A partida, que acontece neste sábado, será a segunda do Tricolor em casa no ano de 2024. O torcedor pode adquirir as entradas no site spfcticket.net.

"Vendas abertas para toda a torcida que conduz! Venha fortalecer o Tricolor no duelo com a Portuguesa neste sábado, às 18h, no MorumBIS", escreveu o perfil oficial do clube na plataforma "X".

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 25,00, valor da meia-entrada da arquibancada norte. As entradas mais caras são os camarotes, que custam R$ 400,00 cada.