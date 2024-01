Santos x Ponte Preta: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulistão

Depois de estrear com vitória no Campeonato Paulista, o Santos volta a campo nesta quinta-feira para receber a Ponte Preta. Pela segunda rodada, as equipes se enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília), para o primeiro jogo do Peixe na Vila Belmiro em 2024.

Na primeira rodada, o Santos encarou o Botafogo-SP, fora de casa, no último sábado. O Alvinegro Praiano venceu por 1 a 0, com um golaço de voleio do estreante Rómulo Otero. Apesar do bom resultado, o Peixe ficou na vice-liderança do Grupo A, com três pontos, empatado com a Portuguesa, que lidera pelos critérios de desempate.

O técnico Fábio Carille não terá nenhum desfalque novo para o confronto contra a Ponte Preta. A única ausência será o lateral esquerdo Jorge, que está se recuperando de uma lesão no joelho. Com isso, o treinador deve repetir a equipe que saiu jogando no último final de semana.