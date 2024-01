Santos renova parceria com Kicaldo e empresa patrocinará o clube até 2026

O Santos anunciou hoje a renovação da parceria com a empresa Kicaldo, patrocinadora do clube. A empresa do segmento de Feijão no Brasil continuará com o Peixe por mais duas temporadas.

A Kicaldo patrocina o Santos desde 2019 e irá para seu quinto ano junto ao clube paulista. A marca ocupará as mangas dos uniformes da equipe masculina do Peixe.

"A renovação de contrato de patrocínio com a Kicaldo, por mais dois anos, é mais uma demonstração de confiança em nosso projeto de reconstrução do Santos. Representa também um reconhecimento do valor da marca do clube. Nós vamos corresponder à expectativa da Kicaldo. Com certeza, o resultado será positivo com a manutenção dessa parceria", disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.