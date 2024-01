Santos confirma redução salarial e permanência de Morelos

A redução salarial faz parte das políticas do clube consequentes do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Além de Morelos, Tomás Rincón, Julio Furch, João Paulo, Diego Pituca, João Basso e Messias também aceitaram diminuir seus vencimentos.

O contrato de Morelos com o Peixe é válido até o final de 2025. O atacante de 27 anos, uma das apostas do coordenador técnico Alexandre Gallo, sofreu uma lesão muscular em outubro do ano passado e entrou em campo apenas três vezes, uma como titular.

Depois de estrear no Campeonato Paulista com uma vitória no último final de semana, o Santos volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar a Ponte Preta. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.