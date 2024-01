Rony marca no final, Palmeiras vira sobre a Inter de Limeira e lidera grupo no Paulistão

Nesta quarta-feira, o Palmeiras conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista. No Allianz Parque, o Verdão venceu a Inter de Limeira, de virada, por 3 a 2, pela segunda rodada do Estadual. Raphael Veiga (duas vezes) e Rony marcaram os tentos palmeirenses, enquanto Juninho fez os da equipe visitante.

Com esse resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira assumiu a liderança do Grupo B, com quatro pontos. Já a Inter de Limeira é a quarta colocada do Grupo C, sem nenhum ponto.

O Verdão agora retorna a campo no domingo para clássico contra o Santos, válido pela terceira rodada do Estadual. A bola rola às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque. No mesmo dia, a Inter e Limeira duela com a Ponte Preta, às 16 horas, no Moisés Lucarelli.