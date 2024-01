Romeu Tuma Júnior e Jorge Kalil se candidatam à presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians; veja detalhes

Os conselheiros do Corinthians irão eleger no dia 1º de fevereiro (quinta-feira) o presidente do Conselho Deliberativo do clube para o próximo triênio (2024-2027). Os candidatos para suceder Alexandre Husni são Romeu Tuma Júnior e Jorge Kalil.

A reunião presencial entre os conselheiros acontecerá nas dependências do Miniginásio do Parque São Jorge, no período da noite. Além da definição do novo presidente do Conselho Deliberativo, os presentes irão eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, os integrantes do Cori (Conselho de Orientação) e os componentes da Comissão de Ética.

Romeu Tuma Júnior, vice-presidente de futebol do clube entre 1994 e 1995, deve receber apoio da maioria dos situacionistas. Roberson de Medeiros é o candidato à vice-presidência na chapa de Romeu, enquanto Maria Ângela Ocampos se coloca como candidata à primeira secretária, podendo fazer história como a primeira mulher a exercer essa função na agremiação. Denis Piovesan vai concorrer ao cargo de segundo secretário.