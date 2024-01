Revezamento 4x100m do Brasil trabalha por vaga olímpica em Paris 2024

Participaram do treinamento Erik Cardoso (SESI-SP), Felipe Bardi (SESI-SP), Gabriel Aparecido Garcia (ACA-SC), Renan Gallina (AA Maringá-PR), Rodrigo do Nascimento (Pinheiros-SP) e Vinícius Rocha Moraes (Associação Pés Velozes-SP). Paulo André Camilo de Oliveira (CAES-ES) e Jorge Henrique Vides (Pinheiros-SP) foram convocados também, mas não puderam participar. Os treinadores individuais dos atletas foram convidados. Darci Ferreira da Silva (SESI-SP) e Sandra Regina Crul (AA Maringá-PR) atuaram no Camping.

O grupo seguirá para um segundo camping, de 25 de março até 1º de maio, na Flórida. Além do treinamento, os atletas vão competir em pelo menos três vezes com o revezamento 4x100m e uma em provas individuais. De lá, o grupo viaja a Nassau para o Mundial de Revezamentos.

"Vamos com seis para os Estados Unidos, é importante que todos estejam inseridos no processo. Tivemos o Derick (Silva) muitos anos na posição de terceiro, mas hoje estamos buscando uma peça nova, talvez com o Erik, o Renan, o Vinícius. O Rodrigo, o mais velho, e tem o Jorge também... Vamos ter de preparar alguém e sempre dar continuidade ao trabalho." disse Felipe Bardi. Ele e Erik Cardoso são os dois sub-10 da equipe nos 100m e e ambos já têm o índice olímpico (10s00).