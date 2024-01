RB Bragantino confirma renovação de contrato do lateral Andrés Hurtado

Com Hurtado, o RB Bragantino vai em busca da primeira vitória no torneio estadual, contra a Portuguesa. A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Estádio do Canindé.

Zerado, os comandados de Pedro Caixinha estão na lanterna do Grupo C. A chave ainda conta com Corinthians, Mirassol e Inter de Limeira.