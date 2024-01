Promessa do Vasco, lateral esquerdo Leandrinho renova com o clube até 2027

Após a renovação, Leandrinho exaltou o acerto e destacou o longo período que está no Vasco.

"Fico muito feliz de renovar com este clube gigante. Estou aqui desde os 7 anos de idade, é a minha segunda casa. É muito gratificante fazer parte desse momento de reestruturação e valorização que o clube vive e pode ter certeza que darei minha vida em campo pelo Vasco", destacou o defensor.

O lateral deve fazer parte do elenco principal do Vasco na temporada. Leandrinho pode ser opção a Lucas Piton, titular da lateral esquerda do Cruzmaltino.