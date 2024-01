Lucas volta a ficar à disposição contra a Portuguesa: 'Não preocupa'

"O Lucas foi mais precavido na situação dele, mas não preocupa para a próxima partida", afirmou o técnico do São Paulo, Thiago Carpini, sem dar muitos detalhes.

Classificação e jogos Paulista

Lucas foi o grande destaque do São Paulo em sua estreia no Campeonato Paulista, no último sábado. Eleito o craque da partida, o camisa 7 sofreu pênalti, marcou gol e deu assistência, além de protagonizar diversas boas jogadas, driblando a marcação, acelerando o jogo e dificultando a vida dos adversários.

Campeão da Copa do Brasil no ano passado, Lucas renovou seu contrato com o São Paulo até o fim de 2026. Revelado pelas categorias de base do Tricolor, o atacante é a grande estrela e referência técnica do elenco comandado por Thiago Carpini.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.