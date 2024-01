Paulinho elogia pré-temporada do Vasco no Uruguai: "importante para nos dar ritmo"

O elenco principal do Vasco realizou a pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai. Os cariocas fizeram dois amistosos e venceram San Lorenzo, da Argentina, e Deportivo Maldonado, do Uruguai. O meia Paulinho destacou o trabalho, mas já focou na sequência do ano.

"Balanço muito importante, foram 12 dias aqui, fizemos boa pré-temporada, importante para nos dar ritmo. Importante para o grupo todo, todo mundo jogou um pouquinho. Estamos preparados para dar início no Carioca, que é o próximo objetivo. O melhor sempre está a caminho", disse.

"Foi muito bom, mas agora é hora de voltar pra casa, reencontrar a família. Já temos um jogo importante na quinta-feira, temos que começar a temporada com o pé direito", completou.