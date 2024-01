Palmeiras reduz preço dos ingressos para clássico contra o Santos

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a redução do preço dos ingressos para o clássico contra o Santos. Com valores a partir de R$ 80, o jogo será realizado no próximo domingo, às 18h, no Allianz Parque, válido pela terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

As vendas se iniciarão nesta quinta-feira, às 10h, exclusivamente para os sócios torcedores por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Já a comercialização para o público em geral começará no próximo sábado, no mesmo horário.

Confira quais são os valores de cada setor: