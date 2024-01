Pai de Endrick se emociona com gol do filho pelo Brasil no Pré-Olímpico

Com gol de Endrick, o Brasil estreou no Pré-Olímpico da Venezuela com vitória nesta terça-feira (23). Muito emocionado, Douglas Ramos, pai do jovem atacante do Palmeiras, comentou sobre o momento que o filho o proporcionou.

"Um dos momentos que vou guardar para o resto da minha vida. Ver meu filho jogar com a Amarelinha, seja na seleção principal ou olímpica, e o Brasil sair daqui com a vitória e com gol dele, nada mais que merecido. Deus olhou e apontou para ele e disse 'é você que quero abençoar'", comentou.

Douglas também agradeceu à comissão técnica do Brasil por proporcionar ao seu filho a oportunidade de vestir a camisa da seleção.