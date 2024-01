'Novo' Santos tenta ser mais produtivo na Vila Belmiro e encerrar jejum de três meses

O Santos encara a Ponte Preta nesta quinta-feira, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Apesar de ser apenas o primeiro jogo na Vila Belmiro da temporada, o reformulado Peixe já entra em campo com a missão de encerrar um jejum.

O Alvinegro Praiano não vence em seu estádio desde o dia 26 de outubro de 2023, quando bateu o Coritiba por 2 a 1. Desde então, foram quatro partidas no local, com duas derrotas e dois empates.

A sequência negativa acabou custando caro ao Santos. O time caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro após ser superado por 2 a 1 para o Fortaleza, no Urbano Caldeira. O local virou cenário de guerra após o apito final. Torcedores explodiram bombas e entraram em conflito com policiais.