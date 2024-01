Nonato vê Paulistão como "primeiro passo" para retorno do Santos à primeira divisão

O Santos iniciou o que deve ser uma das temporadas mais difíceis de sua história no último final de semana, com uma vitória no Campeonato Paulista. Para o meio-campista Nonato, um bom desempenho no Estadual é o primeiro passo para o retorno à primeira divisão do Brasileirão.

O jogador de 25 anos, que chegou ao Santos no segundo semestre de 2023, afirmou que o objetivo da equipe para esta temporada é muito claro: levar o Peixe de volta para a elite do futebol brasileiro.

"Estamos focados. Precisamos começar de algum lugar, e fazer um bom estadual é um primeiro passo muito importante para nós. Queremos devolver o Santos para o lugar de onde nunca deveria ter saído, que é a elite do futebol brasileiro e fazer nosso torcedor feliz de novo. Esse é o pensamento", disse.