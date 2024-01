Martial passa por cirurgia e "desfalca" United por quase três meses

O Manchester United informou, na manhã desta quarta-feira, que o atacante Anthony Martial passou por uma cirurgia na virilha e não estará disponível por cerca de dez semanas. O francês não faz planos do United para a próxima temporada e é provável que saia de graça na janela de julho.

Martial não atua pelo clube inglês desde o dia nove de dezembro, quando foi titular e jogou 65 minutos na derrota contra o Bournemouth, em Old Trafford, pela Premier League. Seu último gol foi em 26 de novembro, na vitória contra o Everton.

A contratação de Martial custou cerca e 60 milhões de euros (323 milhões de reais) e foi, na época, o segundo jogador mais caro do clube (atrás de Ángel Di María). No acordo com o Monaco, foi proposta uma cláusula de pagamento extra caso o jogador ganhasse a Bola de Ouro, o que nunca aconteceu.