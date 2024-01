Marlon Gomes comenta estreia da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico

"Teve muita coisa boa também. Acho que não é hora de a gente alarmar nada. É seguirmos focados e daqui a dois, três dias fazer outra apresentação para os torcedores. E a gente pode sair com a vitória também."

O Brasil ocupa a segunda colocação do Grupo A, com três pontos, porém tem um jogo a menos que o líder Equador que está com quatro. A próxima rodada da Seleção será nesta sexta-feira contra a Bolívia, às 20h (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

"É um jogo em que vai dar pra gente jogar mais. E já passou aquela ansiedade de estreia, como eu falei. Contra a Colômbia acredito que vai ser um dia melhor para todos nós. E consequentemente a gente pode sair com a vitória", finalizou Marlon Gomes.