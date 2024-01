Marlon destaca intensidade dos treinos de Fernando Diniz

O zagueiro Marlon falou sobre os trabalhos de Diniz no Fluminense. Ele destacou que nunca treinou tanto na carreira como foi na última temporada.

"Não sei do Brasil, porque não passei pelos outros times, mas dos times que eu passei na Europa, com certeza absoluta é o que mais treina. O Palmeiras tem um treinador português, não sei qual a filosofia do cara, mas duas horas e meia na pegada que o Fernando vai, acho difícil. É muita intensidade. Tem que ir na água e voltar logo. Por isso que chega no jogo e corre o que corre", disse ao Charla Podcast.

Marlon deve ter sequência no começo desta temporada após a saída de Nino. Ele deve formar dupla com Felipe Melo.