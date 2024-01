Marcos Leonardo perde pênalti, e Benfica é eliminado na semi da Taça da Liga Portuguesa

No final da tarde desta quarta-feira, o Benfica enfrentou o Estoril Praia, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria (POR), pela semifinal da Taça da Liga Portuguesa, e perdeu nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols marcados por Otamendi e Guitane. O atacante Marcos Leonardo, ex-Santos, desperdiçou a sua penalidade.

Assim, as Águias, maiores vencedoras do torneio eliminatório, com sete títulos, dão adeus à competição. Por sua vez, o adversário segue vivo no sonho pela conquista inédita.

Agora, o Estoril Praia enfrenta o Braga na grande final da Taça da Liga Portuguesa. A decisão está prevista para o próximo sábado (27), às 16h45 (de Brasília), no mesmo Estádio Dr. Magalhães Pessoa.