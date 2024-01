Mano Menezes mantém formação do Corinthians contra Ituano; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Ituano pela 2ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior. O técnico Mano Menezes optou por mandar a campo a mesma formação que venceu o Guarani por 1 a 0, na rodada inaugural do Estadual.

Assim, o Corinthians está escalado com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Maycon, Raniele, Matías Rojas e Matheus Araújo; Romero e Yuri Alberto.

Para o duelo contra o Galo de Itu, o Corinthians possui alguns desfalques. O meia Rodrigo Garro ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, enquanto o zagueiro Gustavo Henrique passa por um processo de recondicionamento físico.